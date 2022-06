Opvallend: Adrie lanceert het idee dat Mathieu van der Poel in 2024 niet op de weg rijdt om te focussen op de Spelen

De vorige Spelen werden niet wat Mathieu van der Poel ervan had gehoopt. Adrie ziet zijn zoon in 2024 toch weer de hand uitsteken naar een olympische medaille. Mogelijk moet het wegwielrennen daar dat jaar helemaal voor wijken.

WielerFlits meldt dat Adrie van der Poel dit oppert in een interview in Helden Magazine. Momenteel is het omgekeerd: Mathieu laat zijn mountainbike voorlopig aan de kant en legt zich volledig toe op zijn wegseizoen. Adrie geeft aan dat het misschien wijselijk is om dit aan te houden in de rest van 2022 en ook in 2023.

"Om vervolgens in het jaar van de Olympische Spelen niet op de weg te rijden maar zich enkel op het mountainbiken te richten", aldus Adrie van der Poel. Dat zou alvast een radicale keuze zijn als Mathieu tot zo'n besluit komt. Alles hangt natuurlijk af van zijn wil om olympisch kampioen in het mountainbike te worden.

OVERSTAP WEG-MOUNTAINBIKE LASTIG

"De overstap van de weg- naar de crossfiets is goed te doen, maar op de mountainbike heb je toch een andere houding", legt Adrie uit. "Die combinatie is best lastig. Ik denk dat de Olympische Spelen nog door Mathieus hoofd spoken, maar ik hoor hem daar nu niet over. Laat staan dat hij over een aanpak richting Parijs denkt. Toch sluit ik het niet uit dat hij hier toch weer voor wil gaan."