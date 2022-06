De Ronde van Luxemburg maakt zijn parcours bekend met een variërend parcours

De Ronde van Luxemburg heeft het parcours voor de editie van dit jaar bekend gemaakt. In de 5 ritten zit heel wat variatie om zo een opvolger te vinden voor Joao Almeida.

De 1e rit van de Ronde van Luxemburg vertrekt in Luxemburg-stad. Via enkele klimmen komen ze aan in Kirchberg, een buitenwijk van de hoofdstad. Enkele kilometers voor de streep is er nog een klim. In Junglinster komen vertrekt het peloton richting Schifflange voor vermoedelijk een sprint.

Rit 3 is de koninginnenrit. In de finale zijn er nog 2 beklimmingen van buiten categorie, voordat ze aankomen in Diekirch. De renners die hun slag voor het eindklassement willen slaan, zullen de 4e etappe aankruisen. Het is een tijdrit van 25 km van Remich naar Schengen en terug. Onderweg zijn er steile stroken. De laatste etappe komt weer aan in de hoofdstad. Onderweg zijn er nog verschillende hellingen.

De Ronde van Luxemburg begint op 13 september en eindigt op 18 september. Vorig jaar won Joao Almeida voor Marc Hirschi. De laatste Belgische winnaar is Greg Van Avermaet.