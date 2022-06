Quick Step-Alpha Vinyl met vertrouwen naar de Dauphiné

Quick Step-Alpha Vinyl heeft zijn selectie klaar voor het Critérium du Dauphiné. De ploeg heeft vertrouwen in een goed resultaat.

In de selectie van Quick Step-Alpha Vinyl voor de Dauphiné zit met Dries Devenyns 1 Belg. Hij zal onder meer Andrea Bagioli bijstaan. Ook Mikkel Honoré en Mattia Cattaneo voeren de selectie aan.

"De Dauphiné is een van de zwaarste rittenkoersen van het seizoen", zegt ploegleider Geert Van Bondt. "Enkele van de selectie hebben net een hoogtestage achter de rug. Dus het wordt leuk om hen terug in actie te zien. De selectie is redelijk gebalanceerd, zodat we op elk terrein uit de voeten kunnen. Er zijn wat mogelijkheden om een goed resultaat te halen."

In de selectie zitten Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Rémi Cavagna, Josef Cerny, Dries Devenyns, Mikkel Honoré en Jannik Steimle.