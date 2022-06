Toekomst rooskleurig: Jongere van Lotto-Soudal wint Vredeskoers

Lennert Van Eetvelt heeft in Tsjechië de Vredeskoers gewonnen, een prestigieuze koers voor junioren.

Na een tweede plaats in de proloog en een ritoverwinning gisteren mocht Van Eetvelt in de gele leiderstrui van start gaan in de laatste etappe van de Vredeskoers. In de laatste etappe, die gewonnen werd door de Brit Samuel Watson, kwam zijn leiderstrui niet meer in het gedrang.

De Vredeskoers is in 2013 opgericht als juniorenkoers. Sindsdien staan er met onder andere Gaudu, Bjorg Lambrecht en Tadej Pogacar al enkele mooie namen op de erelijst.

Van Eetvelt is een 20-jarige renner van de Lotto-Soudal U23. Dit jaar werd hij ook al tweede in de Fléche Ardennaise en Luik-Bastenaken-Luik. Vanaf volgend jaar zal hij normaal gezien doorstromen naar de profploeg van Lotto-Soudal!