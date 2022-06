Commentatoren twijfelen aan ambities Wout van Aert: "Moet je hem geloven, met al dat rond de pot gedraai eerder dit jaar?"

Wout van Aert is er van overtuigd dat hij in het slotweekend zeker de leiderstrui zal kwijtraken in de Dauphiné. Maar niet iedereen is even overtuigd van de eerlijkheid van WvA.

Bij Eurosport hoorden ze het interview met Wout van Aert ook wel. "De vraag rond het klassement zal altijd gevraagd blijven worden. Het blijft een terugkerend verhaal. In België stellen ze die vraag misschien niet meer, maar een Amerikaanse journalist probeert zoiets dan toch nog wel", aldus Jan Hermsen. Rond de pot draaien? Waarop Bobbie Traksel inpikte: "Maar ik vraag me ook af ... Er waren de coronaperikelen, de ziekte, ... Er wordt door hem vaak om de pot heengedraaid." "Ook toen de vraag was of hij in Luik zou starten. Je moet dan toch ook niet altijd geloven wat hij zegt, toch?", was er toch een ferme kritische noot.