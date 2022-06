Gele trui Van Aert looft concurrent van Ineos en maakt zich geen illusies: "Zal leiderstrui zeker verliezen in slotweekend"

Wout van Aert is in zijn gele leiderstrui gestart in de tweede rit in de Dauphiné. Een concurrent uit het Ineos-kamp zou wel eens met hem opnieuw de strijd kunnen aangaan.

Van Aert sprak onder meer de organisatie en Eurosport toe voor aanvang van de rit. De leider in de Dauphiné was blij om 'le maillot jaune' aan te hebben. "Het is altijd leuk. Het valt niet zo vaak voor dat ik deze trui draag. Het is een gelijkaardige rit zoals gisteren. Het kan op enkele klimmetjes lastig worden, maar dat hangt van de interesse van de andere ploegen af. We moeten klaar zijn voor aanvallen op de leiderstrui."

Gezien zijn veelzijdigheid vragen velen zich af of Van Aert de Dauphiné niet kan winnen. "Het zal zeker te zwaar zijn voor mij in het slotweekend om voor de eindzege te gaan. Ook omdat ik me voorbereid heb op sprints en tijdritten, maar niet voor de bergen. In het laatste weekend zal ik de leiderstrui zeker verliezen, maar het zal al zwaar genoeg zijn om 'm tot dan te houden."

ZELFDE PROFIEL ALS HAYTER

In de openingsetappe klopte Van Aert Ethan Hayter in de sprint. "Hij is een supersterke renner. Hij kan op verschillende terreinen overleven en heeft aan het eind nog een snelle sprint in de benen. Ik heb hem vorig jaar leren kennen in de Tour of Britain. We hadden daar mooie gevechten. Hij is moeilijk te verslaan na een lastige rit. Hij is altijd heel vriendelijk en we hebben als renner een beetje hetzelfde profiel."