Niki Terpstra wint in Millau een gravelrace

Niki Terpstra heeft in Millau een gravelrace gewonnen. Het is zijn 1e zege in 4 jaar.

In Millau stond een manche van de UCI World Gravel Series op het programma. Het was al de 3e manche. In totaal zijn er 12. In de zomer zal er ook 1 in Houffalize zijn. Aan de start in Millau stond onder meer Niki Terpstra. Hij maakte de koers hard en kwam uiteindelijk solo aan. Het is zijn 1e overwinning sinds 2018. Toen won hij de Ronde van Vlaanderen. Pendant ce temps là à Millau, Niki Terpstra s’impose sur la Wish One Gravel Race ! 👏 pic.twitter.com/94jAUK0jiw — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 5, 2022