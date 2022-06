Dit zijn de starttijden Dauphiné: Wout Van Aert start stipt om 16 uur

De 4e rit in de Dauphiné is een tijdrit. Wout Van Aert zal als leider als laatste van het podium rijden.

Een vlakke tijdrit is de 4e rit van de Dauphiné. In totaal is die 31,9 km lang. Het vertrek is in Montbrison. De aankomst in La Bâtie d'Urfé. De tijdrit nagenoeg biljartvlak, maar is wel redelijk technisch met enkele scherpe bochten.

De starttijden (de renners starten om de minuut, de laatste 27 renners om de 2 minuten):