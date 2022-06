Greg Van Avermaet schept duidelijkheid over toekomst: "Het is simpel"

Greg Van Avermaet won sinds 15 september 2019 geen enkele koers meer en dat knaagt toch.

De Grand Prix de Montréal was toen de laatste koers die Van Avermaet wist te winnen. “Mijn oudste dochter Fleur zou graag hebben dat ik nog eens win. Ze zegt dat soms. Al zou een derde plaats ook goed zijn, voegt ze er dan snel aan toe”, zegt Van Avermaet aan Het Nieuwsblad.

Van Avermaet is ook duidelijk over zijn toekomst. “Het is simpel: of ik koers nog één jaar, of ik ga nog drie seizoenen door. Alle respect voor Alejandro Valverde, maar ik zie mezelf op mijn 42ste er niet meer tussen hangen.”

“Maar neem dat ik opnieuw die constante van vroeger vind, dan zie ik niet in waarom ik niet tot mijn 40ste zou rijden. Maar daarna is het gedaan. Het leven is méér dan alleen maar koersen, al wil ik wel in schoonheid eindigen.”