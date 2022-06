Een tweede ervaring voor Remco Evenepoel in Zwitserland: "Zien of ik elke dag kan meedoen met de beteren"

Een tweede ervaring in Zwitserland komt er aan in de carrière van Remco Evenepoel. Meedoen met de beteren is het opzet, liefst gekoppeld aan een resultaat.

Remco Evenepoel staat op deze zondag aan de start van de openingsetappe van de Ronde van Zwitserland. "Dit wordt mijn tweede koers in Zwitserland", verkondigde Evenepoel op de persbabbel vooraf. "De Ronde van Romandië was de eerste en deze Ronde van Zwitserland wordt de tweede."

Kan hij zich van zijn eerste koerservaring in Zwitserland nog enkele zaken herinneren? "De Ronde van Romandië was in een andere periode van het jaar, het was vrij regenachtig. Het waren toen nog mijn eerste maanden als profrenner. Het was dus geen speciale week of een groot doel. Ik denk dat ik vijftiende werd in de tijdrit en zat één dag in de ontsnapping, maar dat was het dan."

BEVESTIGEN

Het is uiteraard de bedoeling dat zijn nieuwe passage door het West-Europese land veel memorabeler wordt. "Ik wil nu zien of ik het vermogen kan blijven duwen dat ik in Noorwegen duwde en of ik kan bevestigen. Deze week is gelijkaardig aan één week in een grote ronde. Ik wil zien of ik elke dag kan meedoen met de beteren."