Van Aert over strijd voor groen in de Tour: "Naast Laporte nog meer renners nodig om mij te steunen? Misschien wel"

Nadat hij in de Dauphiné de groene trui veroverde, wil Van Aert dat ook doen in de Tour. Laporte zal hem daarin al bijstaan, maar gaat dat voldoende zijn.

In zijn gesprek na de Dauphiné met Eurosport, ITV Sport en Pro Cycling omschreef Van Aert wat de eindzege van Roglič betekent. "Dit betekent dat we op de goede weg zijn. Een dag eerder zag je al dat Vingegaard en Roglič de twee besten waren. We wilden nu ook voor de ritzege gaan. Iedereen gaf zich honderd procent en ze hebben het mooi afgemaakt."

Helpt dit om Roglič nog beter te maken? "Er is niet veel waarin hij nog beter moet worden", is Van Aert van oordeel. "Hij heeft al een paar keer pech gehad in de Tour. De sterke van de ploeg is een groter voordeel dan de voorbije jaren. Dat zal de sleutel zijn in de Tour."

BESCHERMING NODIG VOOR SPRINTS

Het is nu ook uitkijken naar de selectie van Jumbo-Visma. Zo is er speculatie over een eventuele plek voor Benoot. Laporte gaat Van Aert bijstaan in zijn missie voor groen, maar heeft hij niet nog meer renners aan zijn zijjde nodig? "Misschien wel. Het hangt er vanaf hoe de koers loopt. Het is belangrijk dat ik iemand heb die me beschermt in aanloop naar de tussensprints en de massasprints."

Wout van Aert ziet wel mogelijkheden om dat met de ploeg goed aan te pakken. "We hebben enkele veelzijdige renners. Dan heb ik het niet enkel over mezelf. Christophe Laporte bijvoorbeeld is bij de vijftig besten bergop, maar is ook één van de snelsten in massasprints. Zo'n mannen kunnen we overal uitspelen. Gezien hoe het Tour-parcours is uitgetekend, zullen we dat zeker nodig hebben."