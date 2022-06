Eli Iserbyt keert in de Baloise Belgium Tour terug in competitie

In mei kwam Pauwels Sauzen-Bingoal met het nieuws dat Eli Iserbyt een tijdje out zou zijn door problemen in de onderrug. Hij moest enkele weken rust nemen, klonk het.

Deze week is het de Baloise Belgium Tour. De ploeg van Iserbyt laat weten dat hij daar aan de start zal staan. "Hij is hersteld van zijn rugproblemen en zal dit seizoen zijn debuut op de weg maken", klinkt het. Ook Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout zullen aan de start staan. Voor Iserbyt zal het zijn 3e deelname aan de die koers zijn.

Welcome back, @IserbytEli 👐 Eli has recovered from his back problems and will be making his 2022 road debut this week during the most important stage race of our road program: the 🇧🇪 @belgium_tour (June 15-19)



📷 https://t.co/D5Ck2KCrLK #cxiscoming #BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/xpAneFTV1L