Italiaan van Gazprom-Rusvelo opgevist door Alpecin-Fenix en kan meteen aan de bak in eerste koers

Nicola Conci koerst voortaan voor Alpecin-Fenix. De 25-jarige Italiaan maakt de overstap naar het Development Team van Alpecin-Fenix. Conci mag meteen wel met de eliteploeg laten zien wat hij waard is in de Ronde van Slovenië. Hij is in Slovenië alvast aan het hotel toegekomen, laat zijn nieuwe ploeg weten.

Conci heeft bij Alpecin-Fenix een contract getekend tot het einde van 2023. Na enkele jaren bij Trek-Segafredo begon Conci in januari aan zijn eerste seizoen bij Gazprom-RusVelo. Door de Russiche invasie in Oekraïne mag die wielerploeg niet meer deelnemen aan wedstrijden. Conci reed sindsdien enkele wedstrijden onder de Italiaanse vlag.

📣 Nicola Conci has joined #AlpecinFenix (Development Team) with immediate effect until the end of 2023.



He arrived at our team hotel in Slovenia earlier today for the upcoming #TourOfSlovenia, his first race in blue! 🔵🔴 pic.twitter.com/B5lArZNTnM