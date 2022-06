Philippe Gilbert heeft er opnieuw zin in en trekt met een groepje in de aanval in Ronde van Zwitserland

Een heuvelachtige rit op het menu in Zwitserland. Meer is niet nodig opdat Philippe Gilbert in de aanval zou willen gaan.

In de openingsetappe van de Ronde van Zwitserland plaatste Philippe Gibert al eens een versnelling. Het eerste teken was het dat Phil een actieve rol wil spelen in deze rittenkoers. Dat bevestigt de ancien van Lotto Soudal door in de derde rit in de aanval te gaan.

GILBERT BIJ DE PINKEN

Het is een rit die alle kanten uit kan, want het parcours van Aesch naar Grenchen loopt over glooiende wegen. Ofwel kan een ontsnapping standhouden, ofwel is het aan de aankomst aan de overgebleven rappe mannen. Gilbert was alvast bij de pinken toen de ontsnapping vertrok. De andere namen in de kopgroep: Quinn Simmons, Stefan Bissegger, Joseph Rosskopf, Manuele Boaro en Mathias Reutimann.

Het moet nog blijken of deze vluchters effectief tot aan de aankomst voorop kunnen blijven, want in het peloton werken Intermarché-Wanty-Gobert en TotalEnergies om het verschil relatief beperkt te houden.