Winnares van Amstel en Waalse Pijl is nu ook de beste in eerste Mont Ventoux Dénivelé voor vrouwen

De winnares van de Amstel en Waalse PIjl was al één van de ontdekkingen. Ook de Mont Ventoux heeft ze nu kunnen temmen.

Door het winnen van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl heeft Marta Cavalli zich dit seizoen helemaal op de kaart gezet. Met ook nog een vijfde plek in Parijs-Roubaix en een zesde plaats in Luik-Bastenaken-Luik daarbij. Ook op de eerste Mont Ventoux Dénivelé voor vrouwen had ze haar zinnen gezet.

Er waren uiteraard ook rensters die voor de vroege vlucht kozen. Dat waren Allione, Grinczer, Vigie en het Nederlandse duo Molenaar - Van der Linden. Zij werden echter al behoorlijk vroeg teruggegrepen. Bradbury toonde zich de beste in een nieuwe kopgroep, maar het waren toch de beste klimmers onder de favorieten die zouden uitmaken wie deze eerste editie op haar naam schreef.

FDJ MET TWEE RENSTERS OP PODIUM

Het voorbereidende werk van haar ploeg FDJ leidde de aanval van Cavalli op de Mont Ventoux in. De vogel was gaan vliegen: niemand die op de damarrage van Cavalli een antwoord had. Op 41 seconden van de Italiaanse winnares werd de Duitse Clara Koppenburg tweede. De Française Muzic maakte het feestje compleet voor FDJ: met haar kreeg de ploeg nog een tweede renster op het podium.