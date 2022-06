🎥 Peter Sagan staat er weer en opent zijn rekening in 2022: "Niet gemakkelijk om terug te keren na lange break"

De Tour is in zicht en daar is ie weer: Peter Sagan. De Slovaak heeft zijn rekening in 2022 geopend. Niet toevallig in de koers waar hij al recordhouder qua aantal ritzeges is.

Peter Sagan vertelde achteraf of de lange weg die hij moest afleggen, terwijl hij na zijn tweede coronabesmetting aanhoudende gezondheidsproblemen kende. "De laatste vier-vijf maanden waren niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk om terug te keren na een lange break waarin je niet aan koersen toekomt." Realisme dus bij 'Peter De Grote', die tussen begin april en begin juni twee volle maanden aan de kant stond. "Voordien was ik wel aan het koersen, maar was ik ziek en gebeurde er van alles. Ik had het moeilijk en vroeg me af wat er aan de hand was met mij." Hear from todays record winner @petosagan (@TeamTotalEnrg ) pic.twitter.com/uzh0zw07dh — Tour de Suisse (@tds) June 14, 2022 Dan doet zo'n ritzege, uitgerekend in de Ronde van Zwitserland, uiteraard heel veel deugd. "Ik ben heel blij. Dit voelt enorm goed. Ik moet danku zeggen aan al mijn ploegmaats bij TotalEnergies, ze deden geweldig werk."