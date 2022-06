Aanloop naar de Tour van de 'groene mannen': Van Aert, Van der Poel en Sagan doen het op verschillende manier

Zich de 'groene man' tonen in de Tour. Het is de missie van Van Aert, Van der Poel, Sagan en misschien nog wel enkele anderen. Hun aanloop naar de Tour verschilt wel enorm.

Wout van Aert heeft voor het eerst een duidelijke ambitie uitgesproken om voor de puntentrui te gaan in de Tour. Met zijn vorm en zijn profiel beschouwen we hem al snel als topkandidaat, maar ruim genomen zijn er wel een aantal renners die voor de groene trui in aanmerking kunnen komen. Wat opvalt, is dat de weg naar de Tour bij elk van hun verschillend is. Al is dat niet altijd de eigen keuze.

WOUT VAN AERT

Van Aert is zich op hoogtestage gaan voorbereiden op de Tour. Zijn manier van werken loont, weten we al enkele jaren. Na zo'n stage is hij meteen top en dat demonstreerde hij in de Dauphiné. Als alles had meegezeten, had hij de eerste vijf ritten allemaal gewonnen. Twee ritzeges en het behalen van de groene trui was natuurlijk ook mooi. Trekt Van Aert diezelfde kleur ook aan in de Tour? Daar zal de tegenstand groter zijn.

MATHIEU VAN DER POEL

Die kan komen van Mathieu van der Poel. Als die aan de start staat, doet dat toch altijd iets met Van Aert. De voorbereiding van Van der Poel op de Tour is ... een andere grote ronde rijden. Van der Poel koerste heel attractief in de Giro en won de openingsrit. In het puntenklassement werd hij vierde, maar dat was daar geen doel. In de Tour zal dat wel het geval zijn. Een rustperiode na de Giro moet zijn batterijen voldoende opladen.

PETER SAGAN

Als zevenvoudig winnaar van de groene trui in de Tour dienen we ook Sagan bij de kanshebbers te plaatsen. De laatste keer dat hij die mee naar huis kon nemen, was wel al in 2019. Zijn voorjaar draaide in de soep wegens gezondheidsproblemen. Op hoogtestage in Amerika deden zich tekenen van verbetering voor. In de Ronde van Zwitserland toonde Sagan dat hij alvast weer in staat is een sprint te winnen.

© photonews

QUICK-STEP ALPHA VINYL

Niet één specifieke renner maar wel een ploeg als kandidaat voor de groene trui. Quick-Step leverde de laatste twee jaar telkens de winnaar van het puntenklassement: in 2020 was dat Bennett, in 2021 Cavendish. Wint Quick-Step voor het derde jaar op rij, met opnieuw een verschillende renner? Op basis van de in 2022 gereden sprints zou je denken dat ze dit jaar voor Jakobsen kiezen, of nemen ze toch opnieuw Cav mee?

MICHAEL MATTHEWS

Michael Matthews is een ex-winnaar van de groene trui, al is dat ondertussen ook weer vijf jaar geleden. De Australiër wist dit jaar voor het eerst sinds lang nog eens te winnen, in een rit in de Ronde van Catalonië. Er volgen nog enkele verdienstelijke klassiekers in de Lage Landen, maar nadien kon Matthews zich weer een stuk minder doorzetten.

© photonews

CALEB EWAN

Op papier één van de snelste mannen in het peloton is Caleb Ewan. Eindigde al eens tweede en zesde in het puntenklassement in de Tour. Moest in 2021 opgeven en is een jaar later extra geprikkeld. Zeker omdat na vijf eerdere zeges in het seizoen de Giro op een ontgoocheling uitdraaide. Zegde nadien ook af voor de Baloise Belgium Tour om nog op hoogtestage te gaan.