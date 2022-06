Jasper Philipsen 3e in openingsetappe Baloise Belgium Tour en 2 jaar langer bij Alpecin-Fenix

Jasper Philipsen is 3e geëindigd in de 1e rit van de Baloise Belgium Tour. Volgens Het NIeuwsblad blijft hij ook 2 jaar langer bij Alpecin-Fenix.

In de sprint op het einde van de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour eindigde Jasper Philipsen als 3e. De laatste weken koerste hij amper. In mei reed hij enkel Eschborn-Frankfurt en Rund um Köln. Daardoor miste hij nog dat procentje om het af te maken, zei hij aan Het Nieuwsblad. Philipsen is wel optimistisch voor de toekomst. Hij vindt zijn conditie al goed.

Philipsen had voor de Baloise Belgium Tour veel getraind met het oog op de Tour. Hij was op hoogtestage. Daar werkte hij aan zijn sprint en punch. Nadien vond hij het belangrijk om te starten in de Baloise Belgium Tour. In de rit naar Knokke zullen ze voor de 1e keer de lead-out oefenen om zo verder te trainen voor de Tour. Hij wil absoluut een ritzege in Frankrijk halen. De groene trui wordt volgens hem moeilijk.

KLASSIEK RENNER

Ook had Philipsen een nieuwtje. Hij verlengt met 2 jaar bij Alpecin-Fenix. De ploeg voelt als een familie volgens hem. Ook willen ze het beste in hem bovenhalen en focussen op de sprint, maar ze zien in hem ook een klassiek renner. Philipsen wil dat zelf ook, maar zegt dat dat iets is voor de lange termijn.