Jasper Philipsen heerst op 'De Wandelaar' en pakt sprintsucces in de Baloise Belgium Tour

Belgisch sprintsucces in de Baloise Belgium Tour: Jasper Philipsen was op 'De Wandelaar' in Knokke-Heist de snelste en de sterkste.

De etappe van Beveren naar Knokke-Heist moest een uitgelezen kans worden voor de sprinters in de Baloise Belgium Tour. Zo bleek het ook: de vroege vlucht werd teruggegrepen en na de sprintjes van de Gouden Kilometer was het uitkijken naar de massasprint. PHILIPSEN VINDT DE DOORGANG De aankomst was wel op een oplopend stuk, 'De Wandelaar' genoemd. Bij Sport Vlaanderen-Baloise trokken ze de sprint aan voor Weemaes. Bij de positionering waren Jakobsen en Philipsen een onderling duelletje aan het uitvechten. Philipsen vond de doorgang, Jakobsen niet. Eens hij volop onder stoom gekomen was, viel er tegen Philipsen niets te beginnen. Danny van Poppel werd tweede, Mads Pedersen derde. De Lie en Weemaes maakten de top vijf compleet. Pedersen blijft wel aan de leiding in het klassement.