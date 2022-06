Yves Lampaert hoopt op nieuwe Tourdeelname: "Ik schat mijn kansen in op 70%"

Yves Lampaert hoopt op een nieuwe Tourdeelname. "Ik schat mijn kansen in op 70%", zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

In 2018 en 2019 reed Yves Lampaert al eens de Tour de France. Nadien was hij er niet meer bij. "In 2020 had ik een sleutelbeenbreuk", zei hij aan Het Laatste Nieuws. "En in 2021 was er de geboorte van mijn zoon Aloïs. Dit jaar wil ik er opnieuw bij zijn. Ik schat mijn kansen in op 70%. Ik hoop dat ik deze week mijn kandidatuur kracht kan bijzetten."

"Bij het ingaan van de slotkilometer zal ik de sprinttrein moeten lanceren", ging Lampaert verder. "Als ik ga tenminste." Nadien is het aan Florian Sénéchal en Michael Mørkøv. "Met hen zal ik niet in de weegschaal liggen. Eerder met MIkel Honoré of Mattia Cattaneo, maar het zal afhangen of de ploeg iemand extra in steun van Julian Alaphilippe wil meenemen en of Alaphilippe fit geraakt."