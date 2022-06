Yves Lampaert geeft de strijd nog niet op: "Soms kan een olifant een haas pakken"

Yves Lampaert won de tijdrit in de Baloise Belgium Tour en komt zo tot op tien seconden van Mads Pedersen in de stand. "Of er iets mogelijk is?"

In het klassement staat Lampaert op 10 seconden van Pedersen, met zaterdag de koninginnenrit in Durbuy. "Of er iets mogelijk is om Pedersen te kloppen? Het zal een zware rit worden ook voor mij. Zeker met die warmte", aldus Lampaert bij Sporza. Plannetje? "We kunnen een plannetje opzetten omdat ook Schmid en Sénéchal nog kort staan in de stand. Soms kan een olifant een haas vangen." "Maar Pedersen is echt sterk, dus het zal moeilijk worden. En voor mij wordt het sowieso ook een zware dag."