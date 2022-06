Wout van Aert verkent met zijn ploeg iconische beklimming uit de Tour de France

Wout van Aert is zich volop aan het klaarstomen voor de Tour de France. Een iconische beklimming verkennen in aanloop naar de Tour mag dan niet ontbreken.

Om de groene trui te kunnen winnen in de Tour zal Van Aert zich niet enkel moeten smijten in de sprints, maar ook punten moeten pakken in de ritten die bergop lopen. In principe geen probleem, want Van Aert verbaasde in het verleden zelfs al in onvervalste bergritten in de Tour.

Van Aert beschouwt het niet als een overbodige luxe om in de aanloop naar de Tour al een kijkje te gaan nemen bij enkele beklimmingen die straks op het menu staan. Uit zijn Instagram Stories is af te leiden dat Van Aert samen met een aantal ploegmaats de Galibier is gaan verkennen.

TWEEMAAL DE GALIBIER IN TOUR VAN 2022

De Galibier heeft een rijke geschiedenis en is uiteraard al vaak aan bod gekomen in de Tour de France. In de Tour van 2022 zal de Galibier tweemaal beklommen worden. Wout van Aert en Jumbo-Visma weten alvast aan wat ze zich mogen verwachten.