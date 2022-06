Het moet alsmaar hoger en verder: rit van de Vuelta trekt mogelijk naar ongekende hoogtes - is dat nog gezond?

Hoger, nog hoger, en nog hoger. Het mantra van de grote rondes is de laatste jaren duidelijk geworden. Of het een goede zaak is? Dat is weer een andere vraag.

Nadat de Giro dit jaar er eentje was met meer dan 50.000 hoogtemeters om te doorworstelen en ook de Tour de France zich zwaar aankondigde, zal men nu in de Vuelta nieuwe genster slaan. Zo is er de vijftiende etappe richting Pradollano, waarover de koersdirecteur nu wat te vertellen had aan de Spaanse zender RTVE. 2896 meter hoogte De organisator zou de klim namelijk vijf kilometer langer willen maken en laten aankomen aan het observatorium van de Sierra Nevada. Lees: de aankomst zou niet langer op 2510 meter hoogte, maar wel op 2896(!) meter hoogte zijn. Nooit kwam een rit hoger in een grote ronde.