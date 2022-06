Update: Thomas De Gendt heeft een verstuikte enkel en lijkt klaar voor de BK's

In de 7e rit van de Ronde van Zwitserland schoot Thomas De Gendt uit zijn klikpedaal. Hij scheurde een ligament in zijn enkel en moest opgeven.

Lotto Soudal komt 2 dagen later met een nieuwe communicatie. Zijn enkel zou slechts gescheurd zijn. Daardoor zouden het BK tijdrijden (op donderdag in Gavere) en het BK op de weg (op zondag in Middelkerke) niet in het gedrang komen.

Update: good news for @DeGendtThomas. His ankle was just sprained and he should be ready for both Belgian championships this week.