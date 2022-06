🎥 BK tijdrijden mét beelden: kijk naar enkele toppers tijdens hun inspanning en de vierende Evenepoel-fans

Het BK tijdrijden was weer een verhaal van toppers die de ultieme inspanning leverden en fans die genoten van het wielerfeest. Zeker die van Evenepoel waren uiteraard in hun nopjes.

Cian Uijtdebroeks was één van de talenten die de toeschouwers in Gavere aan het werk konden zien. De renner van Bora-Hansgrohe heeft op een tijdritfiets wel wat in zijn mars.

Rune Herregodts is ook vertrouwd met het werk tegen de klok. Herregodts sleepte er een mooie top vijf uit en kog net vermijden dat Evenepoel hem inhaalde.

Als derdelaatste kon Remco Evenepoel zelf vertrekken. Dat hij onderweg was, was ook te horen aan de decibels. De luide aanmoedigingen van het publiek begeleidden hem op zijn weg naar de overwinning.

Toen die binnen was en Evenepoel tijdens de podiumceremonie aangekondigd werd als nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden, kon het feest bij zijn fans helemaal losbarsten. Een sjaal die omhoog ging, de wapperende vlaggen: het hoorde er allemaal bij.