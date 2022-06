📷 Sfeerreportage BK tijdrijden: lachende bondscoach ziet lokaal duo en Evenepoel en Lampaert fans verwennen

Het BK tijdrijden bracht ook dit jaar een massa fans op de been. Zeker die van Evenepoel en Lampaert waren weer duidelijk zichtbaar, maar qua beleving was het in zijn geheel een topevenement.

Het stond goed en vooral hoog afgebeeld dat het BK tijdrijden in Gavere doorging. Eens de Oost-Vlaamse gemeente in het vizier kwam, prijkten de afbeeldingen van Victor Campenaerts en Thomas De Gendt in het rond. De twee mannen uit de regio brachten een massa volk op de been. Aan de Markt in Gavere stond alvast het parcours afgebeeld, met opnieuw die twee bekende koppen uit de streek.

© photonews

Zij waren wel niet de enigen die in Gavere op de steun van de wielerfans konden rekenen. Die van Yves Lampaert waren ook opnieuw trouw op post. Een gekkenhuis zoals vorig jaar in Ingelmunster werd het net niet, maar ook in Gavere was de belangstelling groot.

Uiteraard ook aanwezig op het BK tijdrijden: Sven Vanthourenhout. Die moest uiteraard komen kijken hoe de beste Belgische renners en rensters het ervan af brachten. De bonscoach had er al veel plezier in bij een bezoekje aan het kamp van Lotto Soudal.

Aan de aankomstzone was het ook genieten, bij een drankje en onder de tent. Dat was meer dan welkom gezien de warme temperaturen.

© photonews

Na afloop van het BK tijdrijden waren het vooral de supporters van Remco Evenepoel die aan het feest waren. Zij reageerden uitgelaten wanneer hun held zich op het podium meldde voor zijn gouden medaille en de nationale driekleur.