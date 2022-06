Kopecky blijft de tijdritkoningin van ons land: "Misschien makkelijker deze reeks te verlengen dan in de wegrit"

Opnieuw een onewomanshow van tijdritkoningin Kopecky, zoals we die al vaker zagen. Haar reeks blijft duren: Lotte Kopecky is al voor het vierde jaar op rij Belgisch tijdritkampioene.

Geen verrassing uiteraard, want Kopecky was torenhoog favoriete, maar ze deed in elk geval niet aan onderschatting. "Ik was vooraf absoluut niet zeker van winst. Ik had niet verwacht om met zo'n groot verschil te winnen. Ik was blij met de stand van zaken aan het eerste tussenpunt."

Daar lag de titelverdedigster al dertien seconden voor, terwijl er pas zes kilometer gereden waren. Na de volledige tijdrit had ze een marge van 1'04". "Het is misschien makkelijker om deze reeks te verlegen dan dat in de wegrit te doen."

BETER MATERIAAL

Het lijkt elk jaar wel nog moeilijker te worden voor de concurrentie om haar bij te benen. "Of ik nu even goed of beter ben dan vorig jaar? Qua professionalisme zit alles wel beter, ja. Het materiaal is zeker beter. Mijn positie op de fiets, een Specialized, is ook beter geworden."

Zondag staat de titel in de wegrit op het spel. Door de overstap te maken naar SD Worx, heeft ze op het BK op de weg wel geen teamgenotes aan haar zijde. "Of het iets verandert dat ik nu alleen rijd, zonder ploegmaats? Dat denk ik wel, ja. Ergens kijk ik er een beetje op om alleen aan de start te komen. Controleren zal er niet bij zijn."