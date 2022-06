OVERZICHT: De vriendin van Tadej Pogacar is Sloveens kampioen tijdrijden, Ethan Hayter oppermachtig in Groot-Brittannië

Niet alleen in België was er het nationaal kampioenschap tijdrijden. Ook werden nationale titels uitgedeeld. We overlopen de opvallendste namen.

In Frankrijk won Bruno Armirail. Hij was 24 seconden sneller dan Rémi Cavagna. Het is de 1e profzege voor Armirail. Bij de vrouwen ging de titel al voor de 6e keer naar Audrey Cordon-Ragot.

Urska Zigart is de nieuwe Sloveense kampioen tijdrijden. Het is al haar 2e titel in het tijdrijden. Bij de mannen won Matej Mohoric. Tadej Pogacar en Primoz Roglic deden niet mee.

In Groot-Brittannië volgde Ethan Hayter zichzelf op. Hij was een klasse te sterk voor de rest. Joscelin Lowden won dan weer bij de vrouwen.

Broer en zus verdeelden de nationale titels in Denemarken. Mathias Norsgaard was 7 seconden sneller dan de nummers 2 en 3. Emma Norsgaard won dan weer met overmacht.

Joel Suter klopte Mauro Schmid in Zwitserland. Voor Suter is het de 1e profzege. Felix Großschartner is Oostenrijks kampioen. Opvallend: de wedstrijd ging door in Novo Mesto, Slovenië. Tobias Foss volgde zichzelf op als Noors kampioen.