VOORBESCHOUWING: Wie wordt de opvolger van Yves Lampaert?

Straks is er het BK tijdrijden. Dan weten we wie de opvolger van Yves Lampaert wordt. Hij won vorig jaar voor eigen volk in Ingelmunster. Dit jaar is Gavere het decor.

Yves Lampaert hoort weer bij de favorieten. Hij toonde vorige week in de Baloise Belgium Tour dat hij in vorm is. Hij won de tijdrit in Scherpenheuvel-Zichem.

De topfavoriet is net als vorig jaar Remco Evenepoel. Hij won vorige zondag nog de afsluitende tijdrit in de Ronde van Zwitserland voor onder meer Stefan Küng. Ook zal hij gebrand zijn om revanche te nemen na zijn 2e plaats vorig jaar in Ingelmunster.

© photonews

Victor Campenaerts en Thomas De Gendt zijn dit jaar de thuisrijders. Ze zullen zich zeker willen bewijzen voor eigen volk. Campenaerts reed de laatste weken weer extra met de tijdritfiets. Voor De Gendt zal het iets moeilijker worden. Hij verstuikte in Zwitserland zijn enkel.

Normaal zou Wout Van Aert ook een van de favorieten zijn, maar hij past. Hij wil niet sneller terugkeren van zijn hoogtestage in Tignes. Zondag zal hij er wel bij zijn.

© photonews

Het parcours is zo goed als vlak. Ideaal dus voor snelheidsduivels. Net voor de finish is er wel de Put van Dikkelvenne die ze moeten trotseren. In totaal moeten de renners 34,8 km afleggen, verdeeld over 3 ronden van 11,6 km.

Onze sterren:

**** Remco Evenepoel

*** Yves Lampaert

** Victor Campenaerts, Frederik Frison, Cian Uijtdebroeks

* Thomas De Gendt, Florian Vermeersch, Laurens De Plus, Rune Herregodts