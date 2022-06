Jumbo-Visma heeft de Nederlandse kampioen in huis na spannende finale op de VAM-berg

Met liefst twaalf renners trok Jumbo-Visma naar het NK op de VAM-berg. Aan die ploeg dus om de koers te dragen. Dat deed Jumbo-Visma en ook de winnaar kwam uit datzelfde team.

Met een omloop op en over de VAM-berg kon het niet anders dan dat in de loop van de wedstrijd schiftingen werden doorgevoerd. Bij aanvang van de laatste ronde was er een kopgroep met dertien renners, met Oomen de in dienst van zijn ploegmaats bij Jumbo-Visma het meest op kop sleurde.

Eén van hen slaagde er ook in om uit deze groep weg te rijden: Pascal Eenkhoorn. Weliswaar niet alleen: Eenkhoorn had gereageerd op een aanval van Daan Hoole van Trek-Segafredo, al goed voor brons in het NK tijdrijden. Nog vijf achtervolgers mochten in de finale hoop koesteren om het leidersduo nog terug te grijpen. Het verschil was minder dan een halve minuut met nog vijf kilometer te gaan.

EENKHOORN SNELT WEG OP VAM-BERG

Het waren vooral Riesebeek en Van der Hoorn die in de achtervolging jacht maakten. Zo was het een strijd van twee tegen twee en dus bleef het verschil status quo. In de laatste anderhalve kilometer volgde wel nog een laatste keer de beklimming. Het terrein van Eenkhoorn zo bleek, want die snelde nog weg bij Hoole, op weg naar de Nederlandse titel. Van der Hoorn pakte brons.