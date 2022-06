Jumbo-Visma kon het op het NK afmaken met ex-winnaar van Heistse Pijl: "Dit is gaaf, echt een eer"

De Heistse Pijl won hij vorig jaar. Het NK winnen is dan ook nog wel iets anders. Bij Jumbo-Visma kunnen ze ook weer opgelucht ademhalen. Als je meer renners aan de start hebt dan andere ploegen, komt daar toch druk bij kijken.

Pascal Eenkhoorn is de nieuwe Nederlandse kampioen. "Dit is gaaf. Een beetje onverwacht, maar mooi om het af te ronden. Ik had goede benen. Uiteindelijk hadden we een overtalsituatie. Ik spring mee en dan is het vol tot aan de finish."

Eenkhoorn had er wel vertrouwen in dat hij zijn metgezel Daan Hoole de baas kon. "Als je met zijn tweeën rijdt, voel je wel hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Daan zei dat ik de langere beurten moest doen. Dat geeft ook wel aan dat hij op de limiet zit. Ik ben redelijke snel op deze aankomst. Daan reed goed door, het was geen tactisch steekspel en ik kon het afmaken. Ik ken de omgeving hier ook goed."

IN DE GESCHIEDENISBOEKEN

Het moest bij Eenkhoor ook nog even doordringen dat hij zich Nederlands kampioen mag noemen. "Het is echt een eer. Ik was een grote favoriet. Om het dan af te maken en in de geschiedenis van het Nederlandse wielrennen te komen, is wel mooi."

Jumbo-Visma moest uiteraard weer de koers dragen. Het is bijna een verplichting om te winnen als je als ploeg een pak renners kan uitvaardigen op een nationaal kampioenschap. "Er wordt veel naar ons gekeken, maar het is in ons voordeel als we het overtal kunnen uitspelen. Gelukkig is het dit jaar weer gelukt."