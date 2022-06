Sven Vanthourenhout blikt vooruit naar het BK en de toekomst

Sven Vanthourenhout is als bondscoach de ideale persoon om vooruit te blikken naar het BK. Ook kijkt hij al naar het WK. Het Nieuwsblad had een gesprek met hem.

Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout volgt er op het BK een massasprint. Toch als het windstil is. Dat zegt hij aan Het Nieuwsblad. Vanthourenhout is deze week nog naar De Moeren geweest. Er stond toen wind. Met die wind zou maar 20 renners overblijven volgens hem.

Tim Merlier, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie zijn de topfavorieten voor Vanthourenhout. Al spreekt hij met 2 woorden. Een sprint op het BK is altijd anders. Vanthourenhout zegt dat niemand zijn vaste sprinttrein heeft. Renners als Jordi Meeus, Timothy Dupont en Gerben Thijssen hebben volgens hem dan ook een kans.

KLASSIEK RENNER

De selectie voor het WK moet nog gemaakt worden, maar Vanthourenhout is daar al mee bezig. Wout Van Aert en Remco Evenepoel zijn de kopmannen. Tussen hen gaat het ook weer goed, na hun conflict na het WK van vorig jaar. Evenepoel rijdt wel nog de Vuelta. Het gevaar bestaat dat hij helemaal uitgewrongen naar Australië gaat, maar Vanthourenhout ziet dat als een goed teken. Evenepoel zal dan meegedaan hebben voor de prijzen.

Ook had Vanthourenhout het nog over De Lie. De Lie is volgens Vanthourenhout een atypische Waalse renner. Hij is geen puncher of klimmer zoals Philippe Gilbert, maar een sprinter die een heel goede klassieke renner kan worden volgens Vanthourenhout. De Lie wil graag naar het WK, maar dat is nog niet zeker. Het zou kunnen dat hij van zijn ploeg koersen moet rijden met het oog op de WorldTour. Vanthourenhout en John Lelangue gaan daar binnenkort een gesprek over hebben.