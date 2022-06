Tim Merlier voor het BK: "Ik geloof in mijn kansen, maar het is ook de moeilijkste koers van het jaar"

Tim Merlier is terug van weggeweest. Hij koerst weer sinds enkele weken en gelooft in zijn winstkansen voor het BK. "Al is het BK de moeilijkste koers van het jaar", zei hij aan Het Laatste Nieuws.

In 2019 in Gent werd Tim Merlier Belgisch kampioen, maar de aanloop naar het BK dit jaar was niet optimaal. Hij had na Parijs-Roubaix een gat in zijn elleboog. Sinds 3 weken is hij opnieuw aan het koersen.

"Maar toch geloof ik in mijn kansen", zei Merlier aan Het Laatste Nieuws. "Maar het is ook de moeilijkste koers van het jaar. Zo onvoorspelbaar. De koers kan na 2 kilometer beslist zijn. Of in de laatste kilometer pas. Misschien wordt het zoals in 2019. Toen werd er in het begin vol gekoerst. Daarna viel het stil en kwam er een ontsnapping. Door de wint die ze met het BK geven, kan dat zomaar. Pas zaterdag maken we de plannen met de ploeg. We zullen zien wat het wordt."

Die blessure aan de elleboog is nog altijd niet helemaal genezen. "Elke dag moet er 2 keer nieuw verband op", zei vriendin Cameron Vandenbroucke. "Ik weet ondertussen hoe het moet." Merlier vulde aan: "De specialist wil de wonde nog openhouden. Er zit nog een holte onder en ze zijn bang op infecties."

Merlier gaat niet naar de Tour: "Dat pikt wel, maar anderzijds zijn er weinig sprintkansen dit jaar. 4 of misschien 5. Het zou niet echt iets voor mij worden, maar het is wel een teleurstelling dat ik er niet bij ben." In de plaats zal er een periode van rust komen, want er zijn ondertussen weinig koersen.