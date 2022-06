🎥 Tadej Pogacar kent zijn 7 ploegmaats voor de Tour

Team UAE Emirates heeft zijn selectie voor de Tour bekendgemaakt. Zo kent Tadej Pogacar zijn 7 ploegmaats.

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar kent zijn 7 ploegmaats voor de Ronde van Frankrijk. Het is een mix van renners die in de bergen en op het vlakke uit de voeten kan.

"Het is onze bedoeling om de Tour te winnen met Pogacar, maar dat wordt elk jaar lastiger", zegt teammanager Joxean Matxin Fernandez. "De ploeg is gelijkaardig dan vorige jaren met enkele strategische toevoegingen. Het zal zeker niet makkelijk worden. De concurrentie is sterk en ook het parcours is zeker niet gemakkelijk."

Pogacar vult aan: "Het is dit jaar al goed verlopen en proberen dat hier in de Tour verder te zetten. We weten dat het niet makkelijk zal worden. Er zullen enkele uitdagingen zijn, maar dat maakt van de magie van de Tour deel uit."