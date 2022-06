Alpecin-Fenix kiest 8 namen met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen om een "sprookje te schrijven"

Alpecin-Fenix heeft zijn 8 namen voor de Tour klaar. Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zijn de kopmannen.

Ze heten vanaf 1 juli anders (Alpecin-Deceuninck red.). Ook kondigden ze hun ploeg voor de Tour op geheel eigen wijze aan. Ze zijn geïnspireerd door Hans Christian Andersen en willen in juli een sprookje schrijven.

Mathieu van der Poel is een van de kopmannen. Hij reed zijn laatste koers in de Giro, maar wil in de Tour opnieuw succesvol zijn. Vorig jaar won hij op Mûr-de-Bretagne. Hij reed daarna 6 dagen in het geel. Bij de 2e Alpenrit naar Tignes stond hij niet meer aan de start.

Jasper Philipsen is de sprinter van dienst. Het is zijn 3e Tour en was vorig jaar 2 keer 2e in een etappe. In de 3e etappe was Tim Merlier, die niet in de selectie zit, de snelst. Wout Van Aert was de snelste op de Champs-Elysées.

In de selectie zitten 3 Belgen. Naast Philipsen zijn dat Edward Planckaert en Guillaume Van Keirsbulck.