Bahrain-Victorious krijgt Deense politie over de vloer

Bahrain-Victorious heeft opnieuw politie over de vloer gekregen. Dat heeft de ploeg zelf laten weten.

Begin deze week waren er bij Bahrain-Victorious al enkele huiszoekingen. Afgelopen nacht kregen ze in het verlengde van dat onderzoek opnieuw politie over de vloer. Dat stuurde de ploeg zelf de wereld in.

"Rond half 6 deze morgen viel de Deense politie op vraag van het Franse gerecht bij ons binnen", schreef Bahrain-Victorious. "Dat was naar aanleiding van de huiszoekingen eerder deze week. Ze hebben alle kamers en voertuigen onderzocht en we hebben volledig meegewerkt. Na 2 uur was het al afgelopen. De autoriteiten hebben niets meegenomen."

OFFICIAL STATEMENT https://t.co/UuBPO78wbZ — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 30, 2022

Bahrain-Victorious laat nog weten dat ze zich nu verder zullen concentreren op de Tour. Ze wensen geen verder commentaar te geven op de inval.