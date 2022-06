Peter Sagan voelt zich in zijn sas tijdens de ploegvoorstelling

Peter Sagan was weer zichzelf tijdens de ploegvoorstelling van de Tour de France. Hij antwoordde op de vragen in zijn eigen stijl.

Op het podium zorgt Peter Sagan vaak voor de show. Tijdens de ploegvoorstelling van de Tour in Kopenhagen was dat niet anders. Op de vraag of hij conditioneel in orde is: "We will see." Daarna ging hij door met zijn antwoord: "Ik ben blij om hier terug te staan met dit geweldig publiek."

Sagan won de groene trui al 7 keer. De presentator wou weten of de groene trui opnieuw een doel is. "We will see", antwoordde Sagan. "We gaan het dag per dag bekijken zoals de andere keren en we zullen het alleszins proberen."