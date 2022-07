Tussenstand openingstijdrit Tour: Wout Van Aert in de hot seat, Tadej Pogacar plaatst al een statement

Wout Van Aert zit halfweg in de hot seat. Hij was ruim 2,5 seconden sneller dan Tadej Pogacar die voorlopig de beste tijd heeft van de klassementsmannen.

De toppers en ploegen probeerden vooraf strategisch te zijn met de starttijden om zo de regen te vermijden. Uiteindelijk was het een maat voor niets. Het regende veel van in het begin van de tijdrit in Kopenhagen.

De 1e richttijd was voor Mathieu van der Poel. Na hem beten enkele toppers hun tanden stuk op de tijd van van der Poel. Jonas Vingegaard was 2 seconden trager. Primoz Roglic 3 seconden. Stefan Küng was 10 seconden trager. Stefan Bissegger had zich voor van der Poel uitgeschakeld door een dubbele val.

WEINIG TOPPERS OP HET EINDE

Rond 17 uur vertrokken een rist toppers. Filippo Ganna kwam als 1e aan. Hij was 2,5 seconden sneller dan van der Poel. Een minuutje later kwam Wout Van Aert binnen. Hij was nog 5,5 seconde sneller. Tadej Pogacar was 2,5 seconden trager, ondanks hij onderweg met zijn hoofd aan het schudden was.

Van Aert zit halfweg in de hot seat. Hij heeft een goede kans om de rit te winnen. Na Van Aert komen niet veel toppers meer.