Lefevere glundert na triomf van Lampaert: "Contractverlenging? Ik hoop het, als managers niet te gek worden"

De triomf van Yves Lampaert betekende ook een hoogdag voor Patrick Lefevere. Die contractverlenging moet nu zeker wel in orde komen, toch?

'Dat kieken', noemt Patrick Lefevere Yves Lampaert liefkozend. Het begin van een opmerkelijk interview bij Sporza. "Wat kan ik zeggen? Niks meer. Hij is van mijn streek, hij is een boerenzoon. Hij was tweede op het BK tijdrijden, na Remco Evenepoel. Ik had ook gezien dat hij zondag in de wegrit heel goed was, maar in Middelkerke was het moeilijk. Ik weet dat hij met de fiets kan rijden."

VERRASSING

Al is het ook binnen Quick-Step wel een verrassing. "Ik had eigenlijk niet zoveel geloof in winst vandaag, daar moet ik eerlijk in zijn." Uit de omstandigheden haalde Lampaert geen voordeel, benadrukt Lefevere. "Het was nat. Er zijn renners gevallen voor Wout van Aert en na Wout."

Voor Lampaert is de tijdritzege in de Tour loon naar werken. "Na alle pech die Yves gehad heeft, van vorig jaar tot de afgelopen Parijs-Roubaix, heeft hij eindelijk wat hij verdient." Lampaert is einde contract bij Quick-Step. Die contractverlenging komt er? "Ik hoop het, als die managers niet te gek worden." Lefevere rondt af met: "We gaan er nog eentje op drinken, ik heb geen hypo".