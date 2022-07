Trio van specialisten duidelijk over groene missie van Van Aert: "Wout moet een volledig vrije rol krijgen"

Wout van Aert is begonnen aan zijn groene missie. Een trio van specialisten pleit voor een vrije rol voor de Belg van Jumbo-Visma. Dan komt het zeker in orde.

Tom Boonen, Thor Hushovd en Robbie McEwen werden door HLN samengebracht voor een zoomcall. Alle drie zijn ze ex-winnaars van de groene trui. Alle drie zien ze Van Aert dit jaar groen veroveren. "Eén belangrijke voorwaarde: Wout moet een volledig vrije rol krijgen", aldus Hushovd. "Zodat hij zich ook in ontsnappingen kan mengen en overal kan meesprinten. En niet constant bij Roglič moet blijven. Je moet Wout zijn ding laten doen."

Wat is eigenlijk het zwaarste aan de strijd voor de puntentrui? "Voor mij persoonlijk: de bergen", gaat de Noor verder. "Als je daar een slechte dag hebt... Hoe vaak hebben we er, diep in de achtergrond, niet naast elkaar gereden, boys? Bijna wenend op de fiets!"

VEELEISENDE STRIJD

"De strijd om groen is één van de meest veeleisende", meent Tom Boonen. "Méér dan die voor de gele trui, vind ik. Voor het groen moet je drie weken lang, elke dag opnieuw, 100% gefocust blijven. Elke etappe is zo belangrijk."

Boonen werpt op dat hij in Van der Poel een concurrent ziet voor Van Aert, als de Nederlander in de massasprints mee vooraan kan eindigen en zijn kans gaat in de tussensprints. "Dan nog, zie ik Wout vlotter over de cols geraken en punten scoren waar Mathieu er laat liggen", zegt McEwen. "Razend benieuwd trouwens ook hoe Van der Poel hersteld zal zijn van de Giro. Advantage Van Aert, met andere woorden. In elk opzicht."