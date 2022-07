Wout van Aert haalt omstandigheden niet aan als excuses: "Ik kan alleen maar chapeau voor Yves zeggen"

Knap van Wout van Aert dat hij niet naar de omstandigheden wees. Yves Lampaert was de terechte winnaar van de tijdrit, kon WVA enkel maar concluderen.

Van Aert mocht plaatsnemen in de hot seat, want hij was sneller dan Ganna en Pogačar. De zege glipte hem nog door de vingers, maar de trots over zijn prestatie bleef. "Ik ben tevreden met mijn tijdrit. Onderweg had ik een goed gevoel. In de bochten heb ik niet overdreven gedaan, maar wel goede lijnen gereden. Het ging goed vooruit, dat bewijst de tweede tijd dan ook wel denk ik."

Uiteraard was er wel ontgoocheling. Want voor de zoveelste keer in een tijdrit was het net niet voor Van Aert. Net op de dag dat er een gele trui op het spel stond. "Ik kwam om te winnen. Toen ik over de streep kwam, wist ik dat ik al wat mooie namen had geklopt."

Even schrikken dat Yves sneller was

Op het moment dat Lampaert begon te rijden, stopt het met regenen. De baan lag er weliswaar nog altijd nat bij. Van Aert riep de omstandigheden dan ook niet in als excuses en benadrukte dat Lampaert gewoon rapper reed. "Het was even schrikken dat Yves uiteindelijk sneller was. Daar kan ik alleen maar chapeau voor zeggen."