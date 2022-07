🎥 Daar is Tour de Tietema opnieuw: Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar de hoofdrolspelers in filmpjes

De Tour de Tietema is terug in de Tour de France. Met Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar duiken absolute kleppers op in de filmpjes van het social media-fenomeen.

Tour de Tietema is uiteraard het YouTube-account waarin Bas Tietema en zijn kompanen de koers op een compleet andere manier belichten. Ook nu Tietema zelf profwielrenner geworden is, gaan ze daar mee door. Ze hebben zelfs een liedje gemaakt, met de titel Wielerhart. En wie duikt in de video op? Jawel, tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar begint in het midden van de song een stukje te rappen.

Tour de Tietema freaturing Tadej Pogačar de naam van een nieuwe boysband? Waarom niet, het kan allemaal. Pogačar heeft er zich alleszins duidelijk goed mee geamuseerd. Over de kwaliteiten van de Sloveen als rapper, mag u zelf oordelen.

Aan Mathieu van der Poel werd in de Tour de France dan weer gevraagd om in zijn fietstenue en op fietsschoenen zijn voetbalkunsten te tonen. Dat ging aanvankelijk nog heel erg aardig, maar aanvankelijk belandde de bal in het water. Bas Tietema moest er dan ook om lachen en postte het filmpje op zijn Twitterpagina.