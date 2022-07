Frank Hoste héél streng: "Trein trekt op niets, Ewan aan zijn lot overgelaten"

In de Tour de France was het tot op heden nog geen groot succes voor Lotto-Soudal. Sprinter Caleb Ewan werd al eens negende en eens dertiende.

Analist en co-comentator Frank Hoste is streng bij Sporza voor de hele zaak: "De trein trekt op niets, Ewan is aan zijn lot overgelaten."

Duiveltje uit een doosje

"Ewan moet 100 procent kunnen vertrouwen op zijn lead-out en dat vertrouwen is er niet. Met De Buyst was dat er wel", aldus de analist.

"De Buyst brengt Ewan waar hij moet zijn, maar hij is buiten strijd", aldus nog Hoste. "Het lijkt me heel moeilijk. Ewan kan geweldig sturen. Zo won hij in 2020 als een duiveltje uit een doosje. Dat kan nu ook gebeuren, maar het zal zeldzaam zijn."