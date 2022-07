Is het groen al binnen voor Wout van Aert? Neen, maar strategie in openingsweekend méér dan geslaagd

Wout van Aert heeft een groene missie. Binnen drie weken wil hij in Parijs pronken met het groene kleinood om de schouders. Tot op heden loopt alles voorspoedig, we blijven het in de gaten houden.

Vier etappes winnen of een etappe winnen en de groene trui? Wout van Aert zou voor het tweede kiezen dit jaar. En dus moet alles wijken voor de groene trui in Parijs. Het is er ook aan te zien: hij mengt zich in de sprints én zelfs in de tussensprints.

Rit 1

De eerste drie dagen is alles voorspoedig verlopen, zoveel is duidelijk. Op dag 1 pakte hij in de tijdrit met een tweede plek meteen 17 punten. Als we kijken naar wat de vooraf als grootste concurrenten voor groen werden beschouwd presteerden, nam hij meteen een bonus van zes punten op Van der Poel, zeven op Pedersen en 17 op al de rest.

1. van Aert 17

2. van der Poel 11

3. Pedersen 10

Sagan, Groenewegen, Matthews, Ewan en Jakobsen 0

© photonews

Rit 2

In de tussensprint werd van Aert geklopt door Ewan, die zo twee punten inliep. Diens versnellingsapparaat draaide aan de finish in de soep. Van Aert klopte al de rest wel en pakte zo opnieuw twee puntjes op Sagan en - doordat Laporte zich ook nog kwam mengen - vier op Jakobsen. Van Groenewegen of Matthews en Pedersen geen spoor.

Aan de finish won Jakobsen de sprint, maar door de knappe tweede plek van Wout van Aert pakte ook hij opnieuw 30 nuttige punten. Groenewegen draaide ook in de soep in de sprint, Matthews trok die sprint aan.

1. van Aert 60

2. Jakobsen 59

3. Pedersen 30

4. Sagan 25

5. Ewan 19

6. Van der Poel 11

© photonews

Rit 3

Ook rit 3 verliep prima. in de tussensprint won hij de pelotonsprint, goed voor 17 extra punten. Jakobsen pakte er 15, Laporte zorgde ervoor dat Sagan, Ewan en co verder terrein verloren. Groenewegen, Matthews en Pedersen mengden zich opnieuw niet in de debatten.

Aan de finish werd het een nieuwe tweede plek voor Wout van Aert, maar achter een andere winnaar. Groenewegen had nog niet veel punten gepakt en Jakobsen werd deze keer pas vijfde. Zo blijft van Aert vlot aan de leiding en zijn etappes moeten nu pas gaan komen.

Het is nu al duidelijk: de missie zal - behoudens ongelukken - heel moeilijk te ontwrichten zijn. Laporte doet prima werk, er komen maar twee of drie echte sprintersetappes meer aan en onder meer Matthews en Pedersen hebben zich nog niet gemengd in tussensprints.

1. van Aert 107

2. Jakobsen 90

3. Groenewegen 60

4. Sagan 54

5. Ewan 37

6. Philipsen 36

7. Pedersen 35

8. Kristoff 12

9. Van der Poel 11

10. Matthews 0