Wout van Aert laat er de glimlach niet om na nieuwe tweede plaats en wijst met kwinkslag op energiegelletjes: "Never say never"

Wout van Aert werd al drie keer tweede in deze Tour de France en in zijn gehele carrière al liefst 100 keer. Maar hij blijft wel (groen) lachen ...

De groene trui heeft hij ondertussen vrij stevig in handen, het is en blijft wachten op een ritzege na drie tweede plaatsen.

De voorbije jaren werd Wout van Aert al heel vaak (te vaak?) tweede in grote races, al heeft hij ook al een mooi palmares bij elkaar gesprokkeld.

Never Second

Zelf laat hij er de lach echter niet om. Zo merkte hij via de sociale media op dat hij energiegelletjes gebruikt van het merk "Never Second".

"Never say never", aldus van Aert daarover op Instagram. Voor het gelletjesmerk een flink pak gratis reclame.