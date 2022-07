Vanhoucke en Uijtdebroeks eindigen Sibiu Tour in top 3, eindzege voor Aleotti en eerste profzege voor Corratec-renner

Belgen Harm Vanhoucke en Cian Uijtdebroeks hebben hun stempel gedrukt op de Sibiu Tour door de top drie te halen. In de slotrit was er geen kans meer om nog de eindzege te pakken.

Met een achterstand van respectievelijk 25 en 30 seconden op de leider in het klassement begonnen Harm Vanhoucke en Cian Uijtdebroeks aan de afsluitende rit in lijn. Het zou pas diep in de finale beslist worden, want een vroege ontsnapping vatte de laatste tien kilometer aan met een voorsprong van ongeveer een minuut.

Spanning troef, in de wetenschap dat er aan het einde nog een oplopende slotkilometer volgde. Vluchters Gandin en Kurkle gingen er met hun tweeën vandoor. Ze bleven uit de greep van de achtervolgers. De Italiaan Gandin vierde zijn eerste zege.

PODIUMPLAATSEN WIJZIGEN NIET

Bovenaan het klassement veranderde er niets meer. Harm Vanhoucke en Cian Uijtdebroeks bleven dus op die tweede en derde plaats staan. De eindzege in de Sibiu Cycling Tour gaat dus naar Aleotti.