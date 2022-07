🎥 Felicitaties en een grapje van ontspannen Pogačar voor Van Aert: "Goed dat je jouw mannen er ook hebt afgereden"

Toen ze bij Jumbo-Visma aan hun putsch begonnen op Cap Blanc-Nez, was Tadej Pogačar vooraan nergens te bespeuren. Wanneer Pogačar dan Van Aert zag voorbij de aankomst, bood de Sloveen spontaan zijn hand aan voor een handshake, bij wijze van felicitatie.

Van Aert had wel een vraagje voor hem: "Heb ik je verrast?" Pogačar repliceerde: "Ja, een beetje wel. Het is goed dat je jouw mannen er ook hebt afgereden", verwees de tweevoudig Tourwinnaar naar zijn concurrenten Roglič en Vingegaard.

💛 "I surprised you?"

🤍 "A little bit! It's good that you dropped your guys also. I was lucky!"



😉 Some nice post-stage chats between @WoutvanAert and @TamauPogi



💛 "Je t'ai surpris ?"

🤍 "Oui un peu. J'ai eu de la chance que tu lâches aussi tes gars !"#TDF2022 pic.twitter.com/X25ecpk1sg