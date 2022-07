Juliette Labous wint op zware slotklim, Annemiek van Vleuten verstevigt de roze trui in de Giro Donne

Juliette Labous heeft de etappe met de zware slotklim naar de Passo Maniva gewonnen. Annemiek van Vleuten deed een goede zaak in het algemeen klassement en verstevigt haar roze trui.

De volgende rit van de Giro Donne vertrok zonder Marianne Vos. De start was in Prevalle. Daar vertrokken de rensters voor een tocht door de vallei richting de Passo Maniva. Daar op de top lag de aankomst. Het is een klim van ongeveer 10 kilometer aan 7,8%. Al liep het al op in de vallei. In totaal was de rit goed voor bijna 113 km.

Al vroeg vertrokken 14 rensters. Onder meer Elena Cecchini en Alice Maria Arzuffi waren erbij. Het peloton gaf hij bijna 10 minuten, maar daarna verkleinde de voorsprong van de vroege vlucht in het zicht van de slotklim.

Juliette Labous bleef op de slotklim als enige over. De anderen werden allemaal gegrepen door de favorieten. In de groep der favorieten bleef de top 3 van het klassement over. Samen met Elisa Longo Borghini, Niamh Fisher-Black en Gaia Realini.

Labous kwam als 1e over de streep. Leidster Annemiek van Vleuten viel in de laatste hectometers aan en niemand van de andere favorieten kon volgen. Ze verstevigt zo haar roze trui.