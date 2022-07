Jakob Fuglsang eerst in de vroege vlucht en dan weer niet: "Ik zat op het verkeerde moment op de juiste plaats"

Na uren strijd was er uiteindelijk toch een vroege vlucht weg. Wout Van Aert, Quinn Simmons en Jakob Fuglsang waren weg, maar die laatste laste een plaspauze in en liet zich uitzakken.

"Ik zat op het foute moment op de juiste plaats", zei Fuglsang. "Toen het verschil met het peloton onder de 2 minuten zakte, wou ik in de ontsnapping niet veel energie meer verspillen."

Ook zorgde Fuglsang nog voor een opmerkelijke plaats in de daguitslag. Hij eindigde op 5 seconden op plaats 23: "Gelukkig kon ik in de buurt van de favorieten finishen."

🎙 “I was at the right place at the wrong time. When the gap got under two minutes, it didn’t make sense to waste a lot of energy in the break and I’m happy I finished with the favorites.”



Jakob Fuglsang after today’s hectic stage 6 of @LeTour.

