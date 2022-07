VOORBESCHOUWING RIT 7: Wie volgt Dylan Teuns op op La Super Planche des Belles Filles

De Tour begint aan een nieuw hoofdstuk. De bergen komen eraan. De 1e afspraak is La Super Planche des Belles Filles of de steile muur in de Vogezen waar Dylan Teuns in 2019 won.

Na 6 ritten over voornamelijk vlakke wegen met hier en daar korte hindernissen trekt de Tour het middengebergte in. De start ligt in de buurt van Nancy in Tomblaine. Daarna trekt het peloton verder richting de Vogezen. Er is een tussensprint in Gérardmer. Daarna gaat het verder bergop naar een 1e klim van 3e categorie: de Col de Grosse Pierre. Daarna volgen nog enkele beklimmingen: de Col du Ménil, de Col des Croix (3e categorie) en de Col de la Chevestraye.

BEPERKTE VERSCHILLEN OP DE SLOTKLIM

Die klimmen zijn nog klein bier als je ze vergelijkt met de slotklim op het einde van een rit van ruim 176 km lang. Dat is La Super Planche des Belles Filles. Die is 7 km lang en gaat gemiddeld 8,7% omhoog. Die klim gaat tot La Planche des Belles Filles en gaat daarna nog een kilometer verder door. Vooral die slotkilometer is loodzwaar. Er zijn percentages tot 24% en de renners moeten over een onverharde weg.

De 7e rit is dus een 1e grote test voor de klassementsrenners. In het verleden vielen er nooit echt grote verschillen. Enkel in 2020, maar toen was er een tijdrit tot La Planche des Belles Filles. Tadej Pogacar reed toen Primoz Roglic nog uit het geel. Pogacar zal daar goede herinneringen aan overgehouden hebben.

© photonews

Jonas Vingegaard zal zich ook willen bewijzen en Roglic zal tijd willen goedmaken. Bij INEOS Grenadiers staan kopmannen Adam Yates, Geraint Thomas en Daniel Felipe Martinez er goed voor. Of misschien kan Tom Pidcock verrassen. Ook Ben O'Connor, Jakob Fuglsang, Romain Bardet, Rigoberto Uran en Aleksandr Vlasov zullen zich willen tonen. Nairo Quintana en David Gaudu zullen zich ook mengen.

Het is ook mogelijk dat de vroege vlucht standhoudt. Het profiel van de etappe leent er zich toe. Ook kan het zijn dat Pogacar zijn gele trui wil afgeven en zijn ploeg niet wil laten opbranden. Kandidaten voor de vroege vlucht zijn er genoeg. Dylan Teuns won via de vroeg vlucht in 2019 voor Giulio Ciccone op La Super Planche des Belles Filles.